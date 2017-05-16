Микколи может получить четыре года тюрьмы за вымогательство

Прокурор Палермо потребовал лишения свободы сроком на четыре года для бывшего нападающего «Ювентуса», «Фиорентины» и «Палермо» Фабрицио Микколи.
37-летний Микколи обвиняется в вымогательстве с использованием преступных методов, сообщает L'Équipe.
События дела о вымогательстве, в котором обвиняется экс-форвард сборной Италии, датируются 2010 годом. Следователи подозревают Микколи в связях с мафией.
Микколи провёл за национальную команду 10 матчей и забил два мяча, а карьеру завершил в декабре 2015 года.
Экс-игрок сборной Италии Микколи завершил карьеру