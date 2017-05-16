Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут быть увеличены на 37 млрд рублей

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира 2018 года в России могут быть увеличены на 37 млрд рублей, сообщается в проекте постановления правительства Российской Федерации.
Согласно опубликованному проекту, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 до 680,37 млрд рублей. Из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 млрд, ещё 91,96 млрд — из бюджета субъектов федерации и 195,8 млрд выделят юридические лица.
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. В начале мая расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 млрд рублей.