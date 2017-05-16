Глушаков: хотелось утереть нос тем, кто смеялся: мол, как там титулы поживают?

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что для него значит чемпионский титул, завоёванный в составе московской команды в нынешнем сезоне. Полузащитник, перешедший в «Спартак» летом 2013 года из «Локомотива», признался, что переживал из-за шуток об отсутствии у него титулов в стане красно-белых.
«Когда переходил в «Спартак», сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моём случае — четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают?.. Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая», — отметил Глушаков, который вспомнил о поражении от кипрского АЕК в квалификации Лиги Европы.
«Нам было стыдно за то, что мы проиграли. Всё перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы тоже. Завоевали путёвку в Еврокубки. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что «Спартак» должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.
Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день", — заявил Глушаков в интервью клубной пресс-службе.