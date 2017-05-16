Клинсман: хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсман выразил надежду, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграет чемпионат мира—2018.
«У Месси есть шанс выиграть чемпионат мира в России. Такому игроку, как он, нужно одержать победу на мундиале, чтобы закрепить свой статус. Мне бы этого хотелось, поскольку Лионель заслужил подобный успех. Отношусь к нему с почтением и всегда почитал, как и Марадону. Диего — художник, поскольку он видел то, чего не видели остальные. Марадона знал, что он делал и будет делать, даже до того, как получал мяч. Месси — другой, он перфекционист. При этом у Лионеля есть одно важное качество: он выдающийся бомбардир», — приводит слова Клинсмана портал Goal.
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