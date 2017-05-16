Кафельников: выбегать на поле после матча «Спартак» — «Терек» не стану

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что посетит матч 29-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Тереком» (17 мая), после которого москвичам вручат кубок чемпионов России. Ранее стало известно, что «Спартак» по окончании встречи пустит на поле «Открытие Арены» болельщиков команды.
«Обязательно приду завтра на матч «Спартак» — «Терек». Ещё не слышал новость о том, что клуб пустит на поле болельщиков после матча. Но сам выбегать не стану. Буду наслаждаться происходящим с трибуны», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.