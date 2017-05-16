Стоцкий: Гончаренко сделал «Уфу» из аутсайдера сильным середняком

Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий рассказал о прогрессе команды на протяжении последних сезонов.
«Думаю, самым сложным был мой первый сезон в „Уфе“, когда мы играли без родного стадиона, вечно были на чемоданах. Тогда команда только в последнем туре спаслась. Следующий сезон тоже получился очень сложным, поскольку до конца не было ясно, останемся ли мы в Премьер-Лиге. Но произошло какое-то чудо — мы остались. В этом сезоне закрепились и сейчас уже спокойно себя чувствуем, пытаемся играть в футбол. Стремимся как можно выше подняться в таблице.
И Гончаренко, и Семак очень сильны как специалисты. Когда пришёл Виктор Михайлович, он поменял наше мышление, сделал нас из аутсайдеров сильным середняком, который не уступал никому. Сергей Богданович пришёл и особо не стал ничего менять, поскольку прошлая тактика работала. Он только своё видение футбола нам прививал. Думаю, сейчас мы тоже неплохо играем, с нами никому не легко»", — сказал Стоцкий в эфире программы «8-16».