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Стоцкий: Гончаренко сделал «Уфу» из аутсайдера сильным середняком

16 мая 2017, вторник. 23:06. Футбол

Защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий рассказал о прогрессе команды на протяжении последних сезонов.

«Думаю, самым сложным был мой первый сезон в „Уфе“, когда мы играли без родного стадиона, вечно были на чемоданах. Тогда команда только в последнем туре спаслась. Следующий сезон тоже получился очень сложным, поскольку до конца не было ясно, останемся ли мы в Премьер-Лиге. Но  произошло какое-то чудо — мы остались. В этом сезоне закрепились и сейчас уже спокойно себя чувствуем, пытаемся играть в футбол. Стремимся как можно выше подняться в таблице.

И Гончаренко, и Семак очень сильны как специалисты. Когда пришёл Виктор Михайлович, он поменял наше мышление, сделал нас из аутсайдеров сильным середняком, который не уступал никому. Сергей Богданович пришёл и особо не стал ничего менять, поскольку прошлая тактика работала. Он только своё видение футбола нам прививал. Думаю, сейчас мы тоже неплохо играем, с нами никому не легко»", — сказал Стоцкий в эфире программы «8-16».

Сухой закон. Как Семак поднял «Уфу» в пятёрку
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Виктор Гончаренко Дмитрий Стоцкий Сергей Семак
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