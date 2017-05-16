Полуяхтов: конечно, после замены Лоськова на Миранчука «Оренбургу» стало тяжелее

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал, как изменилась игра с «Локомотивом» после того, как Алексей Миранчук заменил Дмитрия Лоськова. 43-летний Лоськов вывел «железнодорожников» на игру 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0) с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за красно-зелёных и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.
«В своё время Лоськов был лучшим футболистом российской Премьер-Лиги. Мне довелось с ним тренироваться, и это, конечно, мастер своего дела. С выходом Миранчука скорости чуть выросли. Дмитрий в большей степени хорош на мяче, а Миранчук — в движении. Конечно, после этой замены нам стало играть тяжелее», — заявил Полуяхтов в эфире программы «8-16».