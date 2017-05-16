Дубль Алексиса принёс «Арсеналу» победу над «Сандерлендом»

«Арсенал» одержал победу над «Сандерлендом» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0.
Дубль в составе «канониров» оформил Алексис Санчес. Чилийский футболист забивал на 72-й и 81-й минутах встречи.
«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 72 очка и за тур до окончания чемпионата приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (73), который идёт четвёртым. «Сандерленд» (24) уже потерял шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.