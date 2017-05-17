Бартомеу: у меня нет ни малейшего намерения покидать пост президента «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что не собирается уходить в отставку, несмотря на громкий скандал, связанный с трансфером нападающего Неймара.
«Обращаюсь ко всем, кто считает, что менеджмент клуба собирается уйти в отставку. Знайте, что у нас нет ни малейшего намерения этого делать», — сказал Бартомеу в интервью Sport1.
Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при трансфере Неймара из «Сантоса» после того, как его последняя апелляция была отклонена. В 2013 году, когда состоялся переход бразильца, Бартомеу являлся вице-президентом сине-гранатовых, а президентом клуба был Сандро Росель.
Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере Неймара