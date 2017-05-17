Источник: Сабалета перейдёт в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который летом станет свободным агентом, в следующем сезоне будет выступать за «Вест Хэм Юнайтед», утверждает TyC Sports.
По информации источника, опытный аргентинец согласовал условия будущего контракта с «молотобойцами», за которых выступают его соотечественники — Мануэль Лансини и Хонатан Кальери. Срок и детали соглашения не сообщаются.
В текущем сезоне чемпионата Англии Сабалета провёл 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Пабло перешёл в «Манчестер Сити» в 2008 году из «Эспаньола».
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