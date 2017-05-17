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Венгер: у «Арсенала» 72 очка, но в прошлом сезоне хватило 71 для второго места

17 мая 2017, среда. 00:28. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в перенесённом матче 34-го тура Премьер-лиги.

«У нас было много моментов, но надо было оставаться терпеливыми. В перерыве мы были расстроены из-за того, что не вышли вперёд. „Сандерленд“ бился, как любая другая команда в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне мы набрали 71 очко и стали вторыми. Теперь у нас 72 и мы хотим иметь 75 после 38-го тура. Такова ситуация», — цитирует Венгера BBC Sport.

«Арсенал» (72 очка), занимающий пятое место в таблице АПЛ, за тур до окончания чемпионата отстаёт на один балл от «Ливерпуля» (73), идущего четвёртым.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Сандерленд Арсен Венгер
Новости. Футбол
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