Венгер: у «Арсенала» 72 очка, но в прошлом сезоне хватило 71 для второго места

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в перенесённом матче 34-го тура Премьер-лиги.
«У нас было много моментов, но надо было оставаться терпеливыми. В перерыве мы были расстроены из-за того, что не вышли вперёд. „Сандерленд“ бился, как любая другая команда в Премьер-лиге.
В прошлом сезоне мы набрали 71 очко и стали вторыми. Теперь у нас 72 и мы хотим иметь 75 после 38-го тура. Такова ситуация», — цитирует Венгера BBC Sport.
«Арсенал» (72 очка), занимающий пятое место в таблице АПЛ, за тур до окончания чемпионата отстаёт на один балл от «Ливерпуля» (73), идущего четвёртым.