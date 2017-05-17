Менди: Жардим делает безумные вещи, но нам это нравится

Защитник «Монако» Бенжамен Менди поделился мнением о главном тренере команды Леонарду Жардиме.
«Философия Жардима — быть агрессивными, съедать противника. Иногда в раздевалке тренер смотрит на нас, кладёт палец в рот и грызёт его. Он просит, чтобы мы всегда показывали свои клыки. Да, это безумие, но это то, что мы любим! Жардим часто общается с нами, рассказывает забавные истории. В этом его сила. Он прекрасно управляет командой», — приводит слова Менди L'Equipe.
Жардим был признан лучшим главным тренером сезона-2016/17 в чемпионате Франции.
Наставник «Монако» Жардим признан лучшим тренером сезона в Лиге 1