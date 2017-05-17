Источник: Пиоли сменит Соузу в «Фиорентине»

Экс-наставник миланского «Интера» Стефано Пиоли может возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.
По данным источника, 51-летний специалист уже определился со своими помощниками, которыми станут Джакомо Мурелли, Франческо Перонди, Маттео Ости и Давид Лукарелли. Последний будет отвечать в команде за тактику. Кандидатура ещё одного ассистента пока не определена.
Пиоли, который выступал за «фиалок» с 1989 по 1995 год, подпишет контракт с клубом из Флоренции на два года с возможностью продления ещё на один год.
Нынешним главным тренером «Фиорентины» является Паулу Соуза, однако при нём команда проводит не слишком удачный сезон и рискует не попасть даже в Лигу Европы. За два тура до окончания чемпионата Италии «фиалки» занимают 7-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на одно очко.