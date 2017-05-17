Кьеллини: Мбаппе по манере игры похож на Кейта или Андерсона из «Лацио»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, комментируя предстоящий финал Кубка Италии против римского «Лацио», вспомнил противостояние с «Монако» в Лиги чемпионов. Туринцы встречались с монегасками в полуфинале турнира и по итогам двух встреч вышли в финал. Отдельно Кьеллини отметил нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«За последние несколько недель мы встречались с командами, которые во многом похожи друг на друга. Понятно, что они отличаются именами, но у „Монако“ есть Мбаппе, который по манере игры похож на Кейта или Андерсона из „Лацио“. Также я хорошо знаком с возможностями Иммобиле. Очень важно не давать ему свободного пространства. „Лацио“ в этом сезоне здорово себя проявил. За это следует сделать много комплиментов их наставнику Симоне Индзаги.
Мы подготовимся наилучшим образом, но, как обычно бывает в финале, всё решат отдельные эпизоды. Чтобы финал завершился в нашу пользу, мы должны хотеть этого немного больше, чем соперник», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» состоится 17 мая в Риме, начало встречи – в 21:45 мск.