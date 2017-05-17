Полузащитник «Аталанты» Кесси перейдёт в «Милан» за € 28 млн

«Милан» согласовал с «Аталантой» условия перехода ивуарийского полузащитника Франка Кесси в стан россонери, сообщает Goal.
По данным источника, клуб из Бергамо получит за 20-летнего футболиста € 28 млн, включая бонусы. Сам Кесси подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.
Решающим в этой сделке оказалось слово самого Кесси. Ранее сообщалось, что «Рома» согласовал с «Аталантой» трансфер Кесси за € 30 млн, однако вскоре на горизонте появился «Милан», предложение которого больше понравилось полузащитнику.
В сезоне-2016/17 Кесси провёл 28 матчей в чемпионате Италии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.