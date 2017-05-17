Каррера: когда Романцев выучит итальянский, я тоже с ним поговорю

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, а также пообещал пообщаться с бывшим наставником красно-белых Олегом Романцевым, как только тот выучит итальянский.
«В начале сезона Романцев сказал, что не будет со мной общаться, пока я не выучу русский. Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.
Изъясняться на русском я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер. Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».