Бубнов: у «Рубина» хватит стимулов, чтобы как минимум навязать бой ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.
«ЦСКА нельзя терять очки, а „Рубин“ в матче с одним из лидеров сезона постарается хотя бы напоследок порадовать отчаявшихся болельщиков. Армейцы по всем параметрам превосходят соперника, но у того хватит стимулов, чтобы как минимум навязать гостям бой. Не исключаю, что и отобрать очки», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 17 мая в Казани, начало — в 19:30 мск.
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