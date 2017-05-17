Президент «Томи»: футбол в Томске был и будет

Президент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин во вторник провёл встречу с главным тренером команды Валерием Петраковым, сообщается на официальном сайте Администрации региона. Глава региона поздравил главного тренера с днём рождения, который Петраков отмечал 16 мая, и обсудил с ним будущее клуба.
«Несмотря ни на какие экономические передряги, футбол в Томске был и будет. В том числе и детско-юношеский футбол, о развитии которого мы так долго говорили в Томской области. Договорились работать вместе», — подвёл итоги встречи Жвачкин.
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