Смолов: не думаю, что по игрокам «Краснодар» — команда-чемпион

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, как ощущает себя в команде, а также поведал о взаимоотношениях с президентом клуба Сергеем Галицким.
«Если не брать в расчёт футбольную составляющую, то всё-таки чувствую себя гостем в Краснодаре. Не думаю, что по игрокам «Краснодар» — команда-чемпион, но одна из трёх-четырёх, которые претендуют. Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции.
Первое, что меня поразило после знакомства с Галицким, — простота в общении. Он никаким образом не даёт тебе почувствовать, что между вами должна быть какая-то разница в статусе. Он общается на равных. Если ты адекватный человек, то и сам будешь соблюдать субординацию и уважительно общаться. Плюс он поразил познаниями о футболе, тем, насколько он в это вовлечён, насколько в это влюблён», — приводит слова Смолова телеканал «Кубань 24».
В нынешнем сезоне Смолов провёл 20 матчей в РФПЛ и забил 15 голов. «Краснодар» за два тура до окончания чемпионата занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.