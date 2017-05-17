Зидан: никто не исключает участия Бэйла в матче с «Ювентусом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключает участия травмированного полузащитника Гарета Бэйла в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Французский специалист отметил, что процесс восстановления игрока после полученной травмы идёт соответствующими темпами.
«Никто не исключает участия Бэйла в матче с «Ювентусом» из-за того, что он не играл в чемпионате Испании. Но сейчас не время говорить об этом. Бэйл уже работает на поле и чувствует себя намного лучше. Мы настроены оптимистично», — приводит слова Зидана Marca.
Бэйл получил повреждение ноги 23 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.