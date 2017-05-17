Федун: выкупная цена в контракте Промеса – рекордная для российского футбола

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем полузащитника московской команды Квинси Промеса и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Остаётся ли Промес? На сегодняшний день – да. Буду ли готов рассмотреть его продажу, если речь пойдёт о действительно выгодной сделке? Есть выкупная цена в контракте, очень высокая цена, рекордная для российского футбола. Если её кто-то заплатит, у меня не будет аргументов, чтобы его удержать. Значит, это будет топ-клуб. Но, зная Промеса, я думаю, что он с удовольствием останется в «Спартаке» и попробует свои силы в Лиге чемпионов, чтобы быть интересным не для средних английских клубов, а именно для топ-клубов. Будет ли льстить, если топ-клубы будут пытаться купить моего футболиста? Двойное чувство. С одной стороны, это финансовая выгода. С другой, это игровые потери.
Нет ли опасений, что через год-два Каррера захочет домой в Италию, если там к нему появится интерес? Год-два для футбола — это гигантская дистанция, мы живём от тура к туру. Пока опасений нет. Пока контракт у него будет действовать ближайшие год-два-три – не знаю сколько, он будет с нами. Будут ли успехи дальше у команды, зависит в том числе от него», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».
В нынешнем сезоне Промес провёл 24 матча в РФПЛ, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Он занимает третье место в таблице бомбардиров чемпионата России сезона-2016/17.
Ранее Федун дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о титуле, Лиге чемпионов и будущем «Спартака».