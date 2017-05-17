Федун: у Карреры очень тяжёлый характер

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой, а также вспомнил самые нервные матчи команды в сезоне-2016/17.
«Я верил в Карреру, поскольку знал, что он имеет прекрасный опыт работы с тем же Конте, который был многократным чемпионом с «Ювентусом» и имел очень успешную карьеру со сборной Италии. В квалификации этого человека у меня не было никаких сомнений. Нужна была удача. Удача ему помогла.
Какими человеческими качествами должны обладать люди, которые приходят в «Спартак»? Профессионализмом. Это главное. Профессионализм включает в себя очень многое, в том числе порядочность. Возможно ли совмещение профессионализма и тяжёлого характера? У Карреры очень тяжёлый характер. В чём это выражается? Это вопрос к нему.
Самый нервный матч «Спартака»? А назовите мне хотя бы один не нервный матч?! Я даже пришёл и сказал: «Ребят, вы можете хотя бы один матч выиграть не 1:0? Чтобы я не пил успокоительное перед каждым и после каждого матча». Ужасно нервным был матч с ЦСКА, он меня прибил. Я помню, как в играх с «армейцами» мы вели-вели, но в конце всё теряли. Слава богу, здесь всё сложилось.
Кто был главным конкурентом «Спартака» в этом сезоне — «Зенит» или ЦСКА? И «Зенит», и ЦСКА. Но самым главным конкурентом мы были сами себе. Игрок года в РФПЛ? Пока затрудняюсь сказать. Но он играет в «Спартаке», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».
Ранее Федун дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о титуле, Лиге чемпионов и будущем «Спартака».