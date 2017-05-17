Албин: матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдёт на хорошем газоне

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил уверенность, что матч открытия Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») пройдёт на качественном газоне. По его словам, адаптация стадиона к требованиям ФИФА полностью завершится ко 2 июня. Матч открытия запланирован на 17 июня.
«Матч 17 июня железобетонно пройдёт на стадионе при хорошем газоне», — приводит слова Албина ТАСС.
Ранее было решено, что матч 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», намеченный на 17 мая, будет перенесён на стадион «Петровский». Эта мера должна позволить полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь газон от дополнительной нагрузки.
«Это было совместное решение — поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией. Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов», — добавил Албин.
В матче открытия Кубка конфедераций встретятся сборные России и Новой Зеландии.