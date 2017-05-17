Бартомеу: «Барселона» — образец для подражания в том, что касается стиля игры

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб ни в коем случае не собирается отказываться от философии игры, которая принесла команде много успехов и титулов, вызывая восхищение у футбольных эстетов.
«Циклы? Лучше говорить об эре, которая началась с Роналдиньо и продолжается до наших дней. Клуб работает в том направлении, чтобы эта эра продолжалась. Мы достигли того, чтобы «Барселона» стала образцом для подражания в том, что касается стиля игры. Мы также являемся клубом, который даёт больше игроков сборным разных возрастных категорий, чем другие», — цитирует Бартомеу испанское интернет-издание Sport.
Ранее приводились слова Бартомеу о том, что он не намерен покидать свой пост.
Роналдиньо защищал цвета сине-гранатовых с 2003 по 2008 год.