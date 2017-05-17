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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген женился

17 мая 2017, среда. 08:20. Футбол

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вступил в брак. Супругой 25-летнего немецкого футболиста стала Даниэла Йеле, с которой они находятся в отношениях уже пять лет, сообщают немецкие СМИ.

Церемония бракосочетания состоялась в Барселоне, на ней присутствовали лишь свидетели с обеих сторон, а свадьбу молодожёны сыграют летом в Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой тер Штеген достиг соглашения с каталонским клубом относительно продления своего контракта до 30 июня 2022 года.

Фото пары можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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