Икарди: я буду играть в Лиге чемпионов в футболке «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди обещает болельщикам команды, что не сменит клубную прописку. Аргентинский футболист отметил, что хочет играть в Лиге чемпионов именно в составе нерадзурри.
«Лига чемпионов? Да, я буду играть на этом турнире в футболке «Интера», так как это клуб, который способствовал моему росту. Это клуб, давший мне то, о чём я мечтал, оказавший мне честь быть капитаном команды и нести ответственность за неё. Это то, чем я всегда горжусь. Я буду играть за «Интер» в удачные и неудачные моменты, по тем или иным причинам, но прежде всего потому, что я люблю его», — написал игрок на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
В апреле Икарди стал первым игроком «Интера» за 16 лет, оформившим хет-трик в гостевом матче.