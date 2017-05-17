«Крылья Советов»: на стадионе в Томске включили подогрев, снега на поле не будет

Сотрудники стадиона «Труд» в Томске, где сегодня, 17 мая, должен состояться матч 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов», пообещали, что игра пройдёт в достойных условиях, несмотря на выпавший снег.
«На стадионе „Труд“ включили подогрев. К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдёт в достойных условиях», — говорится в сообщении на странице самарского клуба в «Твиттере».
Фото можно также посмотреть в «Твиттере».
Матч «Томь» — «Крылья Советов» должен начаться сегодня в 15:00 мск. На матче ожидается до 3 тыс. болельщиков. Около 10 из них будут поддерживать «Крылья Советов». Вход для поклонников самарской команды будет бесплатным.