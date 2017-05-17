Доменек: «Реал» — фаворит в матче с «Ювентусом»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился мнением о том, кто выиграет Лигу чемпионов. Участниками финального матча турнира стали мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
«На мой взгляд, «Реал» — фаворит в матче с «Ювентусом». У него лучшие игроки, и кроме того, испанцы являются действующими победителями Лиги чемпионов. «Ювентус» — невероятно крепкая команда, но я думаю, что «Реал» способен сломить их сопротивление и одержать победу. Зидан был великим футболистом и не говорил на поле много. Тем не менее он был лидером всех команд, в которых выступал. Когда он что-то говорил, партнёры по команде выполняли его указания. Теперь же он отлично знает «Реал» и его игроков. Нелегко быть тренером таких футболистов, но Зидан рождён для этого», — цитирует Доменека Football Italia.
Ранее экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков выразил желание, чтобы победу в этой игре одержал итальянский гранд
Матч между «Реалом» и «старой синьорой» состоится 3 июня в Кардиффе.