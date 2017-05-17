«ПСЖ» стал очередным претендентом на Перишича

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает Mediaset Premium.
На прошлой неделе руководство нерадзурри уволило Стефано Пиоли с поста главного тренера. Очевидно, что теперь в команде произойдут большие перемены. Одним из тех игроков, которые будут проданы летом, очевидно, будет Перишич.
За хорватского полузащитника «Интер» хочет получить € 50 млн, однако «ПСЖ» не готов платить такие деньги, утверждает источник. Контракт Перишича с «Интером» действует до лета 2020 года.
В услугах хорвата также заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что свежеиспечённые чемпионы Англии готовы заплатить «Интеру» за Перишича € 65 млн.