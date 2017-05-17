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Сборная Мексики назвала расширенный состав на Кубок конфедераций—2017

17 мая 2017, среда. 10:25. Футбол

Сборная Мексики назвала состав на Кубок конфедераций, который летом будет проходить в России. Соперниками мексиканцев будут команды России, Новой Зеландии и Португалии.

Как сообщает официальный сайт сборной Мексики, для участия в турнире в расширенном списке оказались 32 футболиста.

Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талаверо («Толука»).

Защитники: Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Нестор Араухо («Лагуна»), Рауль Лопес («Почука»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Эктор Морено («ПСВ Эйндховен»), Диего Рейес («Эспаньол»), Луис Рейес («Атлас»), Карлос Сальседо («Фиорентина»).

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Хесус Дуэньяс («Тигрес»), Андрес Гуардадо («ПСВ Эйндховен»), Эрик Гутьеррес («Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Хорхе Эрнандес («Пачука»), Эктор Эррера («Порту»), Мигель Лаюн («Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»).

Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хесус Корона («Порту»), Хурхен Дамм («Тигрес»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлэкси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Хавьер Эрнандес («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвин Лосана («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»).

Источник: Сборная Мексики Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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