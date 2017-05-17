Мойес: «Сандерленд» играл хорошо, но класс «Арсенала» помог ему одержать победу

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» в перенесённом матче 34-го тура АПЛ (0:2). «Чёрные коты» уже вылетели в Чемпионшип, а лондонцы претендуют на место в топ-4 Премьер-лиги.
«Футболисты проявили характер. Мы доставили проблемы «Арсеналу», у него было не так много моментов, но класс позволил ему выиграть.
Это была хорошая игра. «Сандерленд» не был таким, каким я видел его в предыдущие месяцы. Если бы мы забили первыми, всё могло сложиться иначе.
В ближайшее время я встречусь с председателем команды. Мы уже говорили о том, что нужно изменить в команде. Посмотрим, возможно ли это», — цитирует Мойеса ВВС Sport.
Таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате»