Тошич: обыграть «Рубин» будет непросто, но у ЦСКА нет права на ошибку

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от выездного матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоится 17 мая и пройдёт на стадионе «Казань Арена». В первом круге команды сыграли вничью (0:0).
«Матчи в Казани всегда складываются тяжело. Обыграть «Рубин» будет непросто, но у нас нет права на ошибку. Поэтому мы выложимся полностью, чтобы увезти три очка», — цитирует Тошича пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА. Начало – 19:30 мск.
Не шутите с Зораном. Как Тошич вновь становится важным для ЦСКА
В тактической схеме ЦСКА Гончаренко осталось лишь одно спорное место, но Зоран Тошич готов его выгрызть – даже несмотря на новую позицию.