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«Оренбург» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

17 мая 2017, среда. 11:45. Футбол

17 мая на стадионе «Газовик» состоится матч российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Уфой». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Уфа».

Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Александром Егоровым.

Ранее команды встречались друг с другом семь раз. Три раза победу праздновали футболисты «Оренбурга», один матч завершился вничью, и три раза сильнее оказывались игроки «Уфы». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Уфы» со счётом 1:0.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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