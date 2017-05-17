«Оренбург» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

17 мая на стадионе «Газовик» состоится матч российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Уфой». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Уфа».
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Александром Егоровым.
Ранее команды встречались друг с другом семь раз. Три раза победу праздновали футболисты «Оренбурга», один матч завершился вничью, и три раза сильнее оказывались игроки «Уфы». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Уфы» со счётом 1:0.
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