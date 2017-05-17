«Манчестер Юнайтед» нацелился на Обамейянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг интересен «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает L’Equipe.
Утверждается, что главной трансферной целью по-прежнему остаётся нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Если же с французом договориться не получится, следующим в списке приоритетных целей будет Обамейянг.
Конкуренцию «МЮ» может составить «Тяньцзинь Цюаньцзянь», руководство которого предложило 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год. Семья футболиста склоняется к варианту с переездом в Китай.
Обамейянг, забудь о деньгах, начни забивать!
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