Исследование: 48% девушек утверждают, что футбол сделал их менее стеснительными

По итогам исследования УЕФА, в котором приняли участие свыше 4000 девушек, юные футболистки более уверены в себе, чем девочки в других игровых видах спорта, сообщает официальный сайт организации. Это исследование было проведено при участии специалистов с целью изучить психологический и эмоциональный эффект занятий футболом на девушек.
Оказалось, что 80% девушек-подростков, занимающихся футболом, более уверены в себе благодаря тому, что играют в команде или клубе. В других игровых видах спорта их 74%. Кроме того, 48% девушек утверждают, что занятия футболом сделали их менее стеснительными. Для других игровых видов спорта этот показатель составляет 40%.
54% юных футболисток согласны с таким утверждением: «Благодаря футболу, меня меньше волнует, что обо мне думают другие». Для девушек из других игровых видов спорта этот показатель — 41%. 58% девушек 13-17 лет утверждают, что благодаря футболу преодолели неуверенность в себе. Для других игровых видов спорта этот показатель равен 51%.