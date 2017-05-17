«Арсенал» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

17 мая на стадионе «Арсенал» состоится матч 29-го тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Амкаром». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Москалёвым.
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Пять раз победу праздновали футболисты «Арсенала», два матча завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Амкара». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Амкара» со счётом 1:0.
«Гадание на русском футболе сводится к этому счёту». Прогнозы на 29-й тур
Прогнозы на матчи 29-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.