«Саутгемптон» — «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

17 мая на стадионе «Сент-Мери» состоится матч английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Майком Дином.
Ранее команды встречались друг с другом 120 раз. На счету «Саутгемптона» 27 побед, 30 раз была зафиксирована ничья, и 63 раза побеждал «Манчестер Юнайтед». В первом круге победу праздновали футболисты манкунианского клуба (2:0).
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.00