В состав апелляционного комитета ФИФА вошла представительница России

Состоявшийся на прошлой неделе в Бахрейне конгресс ФИФА впервые утвердил в состав своего юрисдикционного органа представителя России. В состав апелляционного комитета ФИФА была включена кандидат юридических наук, доцент Лариса Захарова.
«Лариса Ивановна Захарова является специалистом в области международного спортивного права и в настоящий момент занимает должность заместителя заведующего кафедрой международного права по научной работе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
РФС поздравляет Ларису Захарову и желает успехов на важной должности в юрисдикционном органе ФИФА!" — говорится на официальном сайте РФС.