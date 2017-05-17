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В Китае начали расследование по делу о нападении Халка на тренера соперника

17 мая 2017, среда. 13:44. Футбол

Китайская ассоциация начала расследование по делу о нападении форварда «Шанхай СИПГ» Халка на тренера «Гуанчжоу Чжичэн» Ю Минга. Инцидент произошёл во время домашнего матча 8-го тура китайской Суперлиги с «Гуанчжоу Чжичэн» (3:0), состоявшегося 6 мая.

Ранее представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок. Несмотря на это, руководство лиги решило начать расследование. Об этом сообщает Sky Sports.

«Ассоциация не терпит поведение, которое не соответствует спортивной этике, независимо от того, кто этот человек. Никаких исключений не существует», — сказал пресс-секретарь китайской ассоциации Хуан Шивэй.

Халк: я не вёл себя агрессивно, они пытаются опорочить мой имидж
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Шанхай СИПГ Халк Китайский футбол
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
13:44 В Китае начали расследование по делу о нападении Халка на тренера соперника
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