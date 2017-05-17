Рапопорт: уверены, сегодня в матче «Урал» — «Локомотив» инцидентов не будет

Министр физкультуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча «Урал» — «Локомотив». Встреча 29-го тура Премьер-Лиги состоится 17 мая.
«Мы в ожидании от сегодняшнего матча «Урала» с «Локомотивом». Прошлая игра в Кубке России у «Урала» не получилась, поэтому мы очень ждём сегодняшнего матча в чемпионате. В финале была потасовка в конце, но мы уверены, что сегодня всё пройдёт на высшем уровне, и никаких инцидентов не будет», — передаёт слова Рапопорта корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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