Черчесов встанет в ворота в День массового футбола

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1979 года Александр Мирзоян рассказал, кто встанет в ворота сборной РФС в День массового футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках». В нём примут участие завершившие игровую карьеру футболисты.
«Роман Широков обязательно примет участие, он, можно сказать, ещё действующий футболист. Могу приоткрыть небольшую завесу тайны – думаю, на воротах сборной РФС сыграет Станислав Черчесов, который продемонстрирует своё мастерство», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Мутко и Широков примут участие в дне массового футбола в «Лужниках»