Калитвинцев: уход Погребняка? Хочу, чтобы никто никуда не уходил из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал новость о возможном уходе нападающего Павла Погребняка.
«У Погребняка действует контракт с «Динамо», он часть нашей команды, наравне со всеми готовится к каждой игре. Что будет перед следующим сезоном? Не знаю. Но сегодня у Паши такие права, как и у остальных. Много вопросов о Паше, но для нас нет разницы – Погребняк, Панченко, Маркелов или Нарубин – все мы команда, которая хочет достичь чего-то. Я бы хотел, чтобы никто никуда не уходил, ведь в «Динамо» отличный коллектив – не за столом, а на футбольном поле. Но без этого никуда, кто-то уйдёт, а кто-то придёт обязательно. Футбол не стоит на месте, без ротации никуда не деться», — сказал Калитвинцев, отвечая на вопросы в группе ВТБ в «Фейсбуке».