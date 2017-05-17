«Зенит» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

17 мая на стадионе «Петровский» состоится матч российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Сельдяковым.
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Шесть раз победу праздновали футболисты «Зенита», три матча завершились вничью, и два раза сильнее оказывались игроки «Краснодара». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Краснодара» со счётом 2:1.