В «Уотфорде» сообщили, что Маццарри покинет команду по окончании сезона

Руководство «Уотфорда» объявило, что главный тренер Вальтер Маццарри покинет команду по окончании сезона. Информация появилась на официальном сайте клуба.
55-летний специалист возглавил «Уотфорд» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 11 побед в 37 матчах АПЛ, 7 раз сыграла вничью и уступила в 19 встречах. Контракт Вальтера Маццарри с «Уотфордом» был рассчитан до июня 2019 года.
За тур до конца сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге «Уотфорд» занимает 16-е место, на безопасном расстоянии от зоны вылета.
Источник: Слуцкий – кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда»