«Спартак» — «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

17 мая на стадионе «Открытие Арена» состоится матч российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Тереком». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек».
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Кириллом Левниковым.
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. 10 раз победу праздновали футболисты «Спартака», четыре матча завершились вничью, и семь раз сильнее оказывались игроки «Терека». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Спартака» со счётом 0:1.