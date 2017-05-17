Колобков: отношу себя к ЦСКА и «Динамо», но искренне рад за «Спартак»

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил «Спартак» с досрочным завоеванием чемпионского титула, который стал первым для красно-белых с 2001 года.
«Пока официально „Спартаку“ не вручили кубок чемпионов России и медали, поэтому я ещё не поздравил. Когда вручат — буду поздравлять. Это большой успех для российского футбола, для команды, которая на протяжении всего сезона показывала красивую игру и желание победить. Приятно было наблюдать за игрой „Спартака“, хоть я и не болельщик этого клуба. Я отношу себя к ЦСКА и „Динамо“, но искренне рад за команду „Спартак“ и её болельщиков. Клуб с богатой историей заслужил это чемпионство», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.