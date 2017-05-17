Амбарцумян: возникали мысли играть за сборную России, но такой возможности нет

Нападающий «Мордовии» Армен Амбарцумян прокомментировал вызов в сборную Армении для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Черногорией. Встреча состоится 10 июня. На протяжении карьеры 23-летний футболист выступал за сборные России от U16 до U21.
«Когда узнал о вызове в сборную Армении, испытал отличные эмоции. Все ребята в коллективе поздравили. Мне приятно! Армения – это моя нация, историческая родина. Сейчас перед собой ставлю цель закрепиться в составе, чтобы не один раз выступить и быть постоянно в обойме. Хочется защищать свою страну. С тренером пока ещё не общался. Не получалось, не было возможности.
С главным тренером «Мордовии» конкретно на тему того, что теперь буду легионером, не говорили. Дальше будем смотреть по ситуации. Сейчас в клубе другие задачи, все думают только о командных играх. Мне сказали: поезжай, посмотри. Это всё равно шаг вперёд.
Так как я всегда вызывался за юношескую и молодёжную сборную России, то у меня возникали мысли играть за основную сборную России. Но если объективно рассуждать, то такой возможности нет. Поэтому почему я должен отказываться от предложения Армении? Это моя страна. Я только с радостью и удовольствием буду за неё играть», – сказал Амбарцумян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.