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Президент «Урала» подарил Сёмину на юбилей фирменные уральские нарды

17 мая 2017, среда. 16:26. Футбол

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин приехал вместе со своей командой на домашний стадион «Урала» и получил из рук президента екатеринбургской команды Григория Иванова подарок на юбилей в виде фирменных уральских нард, сообщает официальный «твиттер» уральского клуба. Недавно Сёмину исполнилось 70 лет.

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт матч 29-го тура Премьер-Лиги, в котором «Урал» примет «Локомотив». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив».

Рапопорт: уверены, сегодня в матче «Урал» — «Локомотив» инцидентов не будет
Источник: Твиттер-аккаунт ФК «Урал» Сообщить об ошибке
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