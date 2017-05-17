Президент «Урала» подарил Сёмину на юбилей фирменные уральские нарды

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин приехал вместе со своей командой на домашний стадион «Урала» и получил из рук президента екатеринбургской команды Григория Иванова подарок на юбилей в виде фирменных уральских нард, сообщает официальный «твиттер» уральского клуба. Недавно Сёмину исполнилось 70 лет.
Сегодня в Екатеринбурге пройдёт матч 29-го тура Премьер-Лиги, в котором «Урал» примет «Локомотив». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив».
Рапопорт: уверены, сегодня в матче «Урал» — «Локомотив» инцидентов не будет