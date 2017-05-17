Каталонская пресса поддержала «Сельту» в преддверии перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры с «Реалом». Издания Sport.es и Mundo Deportivo вышли в печать с заголовками в поддержку клуба из Виго. На первых полосах написано: «Вперёд, «Сельта»!
Матч «Сельта» — «Реал» пройдёт сегодня, 17 мая. В случае победы мадридцы за тур до окончания чемпионата Испании обгонят идущую на первом месте «Барселону» и оторвутся на три очка. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 мск.
В последнем матче сезона в Примере «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Эйбар», а «Реал» на выезде сыграет с «Малагой».
Каталонские СМИ поддержали «Сельту» перед матчем с «Реалом»
Каталонские СМИ поддержали «Сельту» перед матчем с «Реалом»