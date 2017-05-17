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Симутенков: «Спартак» и ЦСКА были стабильнее «Зенита» в молодёжном первенстве

17 мая 2017, среда. 16:36. Футбол

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Игорь Симутенков подвёл промежуточные итоги сезона. Петербургская команда досрочно обеспечила себе бронзовые медали молодёжного первенства.

«Всегда хочется большего, так что мы не заостряем внимание на этом. Сами ребята выходят на каждый матч только с желанием победить, стараются. Наверное, это закономерный результат. «Спартак» и ЦСКА в течение сезона выглядели стабильнее.

Я бы не стал выделять кого-то отдельно, но в целом как команда мы прибавили. Игроки схватили наши принципы, которые мы стараемся до них доносить: игра в атаке, защите, перестроении, что нужно в своих зонах играть так, как требует того современный футбол, не бояться играть один в один, агрессивно действовать в отборе.

Но понятно, что нам ещё много работать над всеми компонентами, и во время предсезонной подготовки мы этим и займёмся. Ребята должны развиваться и расти. Молодёжное первенство — всего лишь один из этапов, им нужно двигаться дальше: ФНЛ, РФПЛ. Они должны быть готовы к переходу на новый уровень", — цитирует Симутенкова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и занял третье место в молодёжном первенстве
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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17 мая 2017, среда
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